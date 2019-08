G7: Liderii G7 au făcut apel la ''evitarea violenţelor'' în Hong Kong (comunicat final)

21:40

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat luni că bugetul de stat s-a închis la rectificarea din august "prin soluţii miraculoase", urmând să aibă loc o nouă rectificare, în noiembrie, care "o să scoată la iveală problemele peste care s-a trecut"."Rectificarea bugetară am spus că este una nerealistă, am spus înainte de rectificare şi rămân consecvent cu ceea ce am spus atunci. La acea rectificare am atras atenţia colegilor din PSD că se face o greşeală politică, în primul rând. Nu poţi să dai 500 de milioane de lei la servicii şi tai de la sănătate, învăţământ, cercetare, infrastructură ş.a.m.d. Până la urmă, de la sănătate nu s-a tăiat, dar bugetul nu se închidea cu 9 miliarde. Până la urmă (...) nu era problema cât se dă la servicii, că nu din 500 de milioane nu se închidea bugetul, ci prin 9 miliarde. Prin nişte soluţii miraculoase, în care eu nu cred, s-a închis bugetul. Dar nu s-a închis de fapt. În noiembrie, o să trebuiască să se mai facă o rectificare bugetară, care o să scoată la iveală exact problemele peste care acum s-a trecut", a spus Tăriceanu la Parlament.El a explicat că ALDE nu avea să blocheze rectificarea bugetară, pentru că "numai în Parlament, la dezbaterea ordonanţei se poate modifica ceva"."Până atunci îşi produce şi efectele. Din păcate, problema bugetului pe anul acesta şi pe anul următor este una foarte serioasă şi pe care noi nu o înţelegem, să o tratăm aşa. (...) În februarie, când s-a votat bugetul, am atras atenţia că bugetul este nerealist construit şi (...) partenerii noştri ne-au dat asigurări că totul va fi bine. (...) S-au dat (n.r. - bani) peste tot şi nu s-au încasat suficient", a adăugat Tăriceanu. AGERPRES/(A, AS - autor: Livia Popescu, editor: Antonia Niţă, editor online: Simona Aruştei)