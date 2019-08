Grav accident de circulație în Galați. Doi tineri și-au pierdut viața

18:30

După căsătoria eșuată cu Victor Slav, Bianca Drăgușanu a decis să se mărite cu Alex Bodi, bărbatul alături de care trăiește o poveste de dragoste, care nu a fost lipsită însă de certuri și împăcări. În august, omul de afaceri a ajuns la Casa de Căsătorii a Sectorului 3 din București. La câteva minute bune […] The post Cum arată Bianca Drăgușanu la doar câteva zile după ce s-a măritat cu Alex Bodi appeared first on Cancan.ro.