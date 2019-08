Recomandările culturale ale săptămânii. De la spectacolul „Cocoțat pe schele”, despre tații contemporani, la Nocturnele de poezie contemporană

08:10

Un weekend petrecut în Turcia, în spectaculoasa regiune Trabazon, a venit ”la pachet” cu o surpriză: am locuit, pentru o noapte, în același hotel cu Recep Erdoğan, unul dintre cei mai controversați lideri mondiali ai momentului. Am asistat din culise la pregătirea vizitei sale, dar și la o incredibilă desfășurare de forțe pentru securitatea celui […] Post-ul Am stat în hotel cu unul dintre cei mai de temut lideri ai lumii. Un etaj pentru Erdoğan și sute de polițiști înarmați la micul dejun apare prima dată în Libertatea.