Iranul nu va discuta cu SUA până când acestea nu vor ridica sancţiunile, afirmă preşedintele Rouhani

Dansatorul şi coregraful Răzvan Mazilu a povestit în premieră, într-un interviu acordat AGERPRES, despre cel mai nou proiect al său, "Familia Addams", un musical care este în lucru la Teatrul Excelsior."Lucrez intens la un nou musical, 'Familia Addams', a cărui premieră va avea loc la jumătatea lunii septembrie la Teatrul Excelsior din Bucureşti. Este un titlu foarte cunoscut, celebru datorită filmelor de desene animate şi lungmetrajului cu acelaşi titlu. (...) Este un musical cu foarte mult umor, cu foarte multă muzică, cu o partitură destul de dificilă, eclectică, ce îmbină mai multe stiluri muzicale, de la operetă la pop", a mărturisit artistul.El a vorbit şi despre cum este primit musicalul în România, stil pe care l-a adus şi impus pe scenele româneşti, dar şi despre formarea tinerilor artişti pentru acest gen.AGERPRES: Ai revenit la Teatrul Excelsior pentru un nou proiect, ne dezvălui despre ce este vorba?Răzvan Mazilu: Lucrez intens la un nou musical, "Familia Addams", a cărui premieră va avea loc la jumătatea lunii septembrie la Teatrul Excelsior din Bucureşti. Este un titlu foarte cunoscut, celebru datorită filmelor de desene animate şi lungmetrajului cu acelaşi titlu, şi iată anul acesta va apărea un nou film de desene animate. Este o coincidenţă cu faptul că noi am ales să montăm la Teatrul Excelsior acelaşi titlu. Este un musical cu foarte mult umor, cu foarte multă muzică, cu o partitură destul de dificilă, eclectică, ce îmbină mai multe stiluri muzicale, de la operetă la pop, fapt ce a provocat trupa de actori. Este un musical pentru toată familia, care se adresează tuturor palierelor de înţelegere, de receptare. Contăm pe acest titlu ca un succes de casă, de public. Distribuţia se bazează pe trupa tânără a teatrului, alături de care apare, ca invitat, actorul Teatrului de Comedie Lucian Ionescu, un colaborator permanent al spectacolelor mele de musical, cel pe care l-aţi putut vedea în rolul principal din "We will rock you" de la Sala Palatului, show-ul bazat pe muzica formaţiei Queen.Spectacolul va fi cu foarte mult umor, este o mare comedie, dar în acelaşi timp ne face să medităm asupra unor teme importante cum ar fi, de exemplu, diferenţa dintre oameni: cu toţii suntem diferiţi, iar familia Addams este, clar, cu totul diferită şi ciudată, cu gustul ei pentru tot ceea ce e dark şi morbid. Însă o replică din piesă spune: "Defineşte normalul." Hai să definim normalul şi să încercăm să ne scuturăm de prejudecăţi şi de etichete, să încercăm să ieşim din canoanele unei societăţi limitate şi de cele mai multe ori lipsite de imaginaţie. Hai să aducem puţină "nebunie frumoasă" şi, în acest fel, poate vom reuşi să rămânem vii şi generoşi. Felul diferit de a fi al familiei Addams ne învaţă cât de important este să fii altfel pentru că în felul acesta poţi fi unic. Familia Addams ne învaţă lecţia iubirii, pentru că este o familie cu valori morale, cu repere zdravene şi principii exemplare. Foto: (c) GEORGE CĂLIN / AGERPRES FOTOAGERPRES: Ai adus pe scenele româneşti musicalul. Cât de dificil este să montezi genul acesta în România şi cum este primit de public?Răzvan Mazilu: Publicul este foarte doritor să vadă acest gen de spectacol. De fapt, orice este calitativ şi valoros. Important nu este genul, ci să fie un spectacol bun. Există pur şi simplu spectacole bune şi spectacole proaste. Sălile sunt întotdeauna pline şi am întotdeauna această bucurie şi satisfacţie, pentru că la un musical se munceşte foarte mult, altfel decât la un spectacol "normal". Încerc să schimb mentalitatea interpretului român, să lucrez mult pe fizicaţie, pe muzică, pe actorie, pe scurt - să fac performanţă în acest gen special. Faptul că, spre exemplu, la "We Will Rock You" Sala Palatului a fost plină ochi trei seri la rând, cu 12.000 de oameni, îmi dă o mare satisfacţie şi îmi place să cred că s-a întâmplat asta nu doar pentru marea frumuseţe a muzicii formaţiei Queen, ci şi datorită valorii spectacolului, a performanţei scenice. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTOAGERPRES: Ai impus în România musicalul. Cum te-ai înţeles cu actorii, cu cei alături de care lucrezi, cum au reacţionat ei?Răzvan Mazilu: Uneori este mai uşor, alteori este mai dificil, pentru că încă suntem la început, iar performanţa trebuie să fie totală, dar iată că am început uşor-uşor să-mi fac un cerc al meu de performeri, care nu sunt doar actori de musical, ci sunt actori şi de dramă, sunt actori care joacă în diferite teatre din Bucureşti. E foarte important ca aceşti actori să dispună de mijloace artistice foarte diferite, complexe, bogate, să fie, glumind un pic, dispuşi "să stea în cap", să fie versatili, să aibă un exerciţiu permanent al cântului, al coregrafiei şi al actoriei de musical, care diferă de actoria dintr-un spectacol de realism psihologic, de pildă.AGERPRES: Este deja un stil Răzvan Mazilu modul în care realizezi aceste musicaluri atât de diferite - "Cabaret Noir" la Teatrelli, "Fecioarele noastre grabnic ajutătoare", la Excelsior, "Zaraza", la Ploieşti, "Sunetul muzicii", la Opera Comică pentru Copii. Ce te determină să alegi teme atât de diferite?Răzvan Mazilu: Unele titluri au fost comenzi ale teatrelor respective, dar eu nu aş accepta niciodată un proiect dacă nu mi-ar plăcea şi dacă nu m-aş regăsi, dacă nu aş rezona cu el. Cum aş putea să refuz un mare titlu cum este "Sunetul muzicii", care este un musical clasic ce a făcut istorie în teatru şi în cinematografie? Sunt onorat şi fericit că am fost şi sunt ales să montez astfel de titluri importante. Îmi place faptul că sunt din zone foarte diferite ca estetică sau, în ceea ce priveşte muzica, cu poveşti din epoci diferite. "Familia Addams" a fost propunerea mea. Uneori, când decorul e deja pe scenă şi încep să apară luminile, mă gândesc că mi-ar plăcea să fug şi să mă ascund în musicalurile mele, pentru că totul mi se pare pur şi simplu frumos, pentru ca acolo toate problemele dispar, dacă începi să cânţi şi să dansezi şi totul se termină cu happy-end. Foto: (c) LUCIAN TUDOSE / AGERPRES FOTOAGERPRES: Ai pus în scenă, la Sala Palatului, musicalul Queen - "We Will Rock You", un spectacol de dimensiuni mari. Cum a fost experienţa unei astfel de scene şi a unei colaborări cu artişti din show-biz, actori, şi muzicienii din orchestră?Răzvan Mazilu: Spectacolul "We Will Rock You" se va relua în luna noiembrie, tot la Sala Palatului, pe 13 şi 14 noiembrie. De abia aşteptăm, pentru că lucrul la acest spectacol a fost foarte intens şi foarte greu şi tocmai de aceea foarte frumos. O adevărată aventură! Îmi place genul acesta de distribuţie foarte eclectică, mă incită să-i aduc pe toţi la acelaşi numitor comun şi să-i fac să fie din aceeaşi poveste. Impun un limbaj comun, impun o înţelegere şi dincolo de cuvinte, impun profesionalism şi cu toţii credem cu toată fiinţa în reuşită şi succes. Şi atunci nu există loc de neînţelegeri. A face teatru şi a produce emoţie artistică la Sala Palatului este o mare provocare pentru că vorbim de un spaţiu imens, un spaţiu aparent inhibitor, încărcat de istoria pe care o ştim cu toţii. Când am auzit sala întreagă cântând "I want to break free" sau "We are the champions" alături de artişti, mi-am dat seama de superba victorie a spiritului, a libertăţii omului într-un loc unde, ani la rând, generaţia mea a participat cu forţa la spectacolele omagiale comuniste.AGERPRES: Pentru acest spectacol ai creat şi costumele şi nu este primul spectacol pentru care faci asta. Ce te-a îndemnat să te duci şi în direcţia asta?Răzvan Mazilu: E cumva foarte simplu. Îmi place mult, îmi place să mă joc, sunt un copil mare care se joacă cu responsabilitate. Atunci când ştiu ce vreau şi ideile îmi sunt foarte clare, creez şi costumele personajelor mele de pe scenă. Închid ochii şi mi le imaginez, mă documentez, fac schiţe, ador să merg să aleg materiale şi urmăresc atent, în detaliu, întregul drum de la schiţă la costum. Pentru "Familia Addams" realizez şi costumele, consider că e o estetică pe care o stăpânesc bine, apropiată sufletului meu. În copilărie desenam mult, din păcate am păstrat foarte puţine lucruri, dar iată că talentul exprimat atunci capătă acum un sens.AGERPRES: Sunt câţiva tineri actori cu care colaborezi deja la mai multe proiecte - Lucian Ionescu, Alina Petrică, Ana Bianca Popescu, ca să dau doar câteva nume. O parte au debutat şi au făcut o carieră frumoasă sub bagheta ta şi nu numai.Răzvan Mazilu: I-aş adăuga aici şi pe actorul Ion Radu Burlan sau pe Alex Ştefănescu, cel care a început o carieră foarte frumoasă în calitate de cantautor, sau Aylin Cadîr, sau cântăreaţa Maria Alexievici, oameni extrem de talentaţi şi dedicaţi. Sunt genul acela de întâlniri care ţin de un fel de destin artistic comun, întâlniri care ne permit să construim împreună aventuri artistice importante, care să conteze. Întâlniri bazate pe încredere, pe loialitate, căci succesul în teatru înseamnă muncă în echipă. Foto: (c) LUCIAN DUMA / AGERPRES FOTOAGERPRES: Ai fost descris de multe ori ca un "rebel vizionar". De unde crezi că a venit această descriere?Răzvan Mazilu: Habar n-am, căci nimeni nu a inventat roata. Şi sunt conştient că e foarte greu să fii vizionar azi, când pare că totul s-a făcut. E adevărat că îmi place să încerc neîncercatul şi că am în mine un gust crescut pentru a risca artistic. A risca face parte din definiţia artistului. E adevărat şi că simţeam şi încercam de mult să creez spectacole de musical, genul spectacular, care sunt convins că defineşte şi oglindeşte secolul şi lumea în care trăim. Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTOAGERPRES: Care este cea mai frumoasă experienţă a ta ca dansator? Dar ca regizor sau coregraf?Răzvan Mazilu: Toate, dar absolut toate experienţele au fost frumoase pentru că - îmi place să cred - s-au transformat în experienţe formatoare, au contribuit la evoluţia mea ca artist şi ca om. Şi spectacolele în care am greşit şi neîmplinirile, tot la capitolul câştiguri le contabilizez. 