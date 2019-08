Anna Lesko, poze mega-rușinoase făcute publice! Și-a dat jos prosopul și a rămas în sânii goi

20:30

Adela Popescu și Cove au o nouă colegă la emisiunea pe care o prezintă de luni până vineri, la Pro TV! Este vorba Viviana Sposub, tânăra care a debutat luni, alături de cei doi. Cove a întâmpinat-o cu un buchet superb de flori. În trecut, ea a prezentat meteo la Antena 1, scrie VIVA!. Prezentatorul