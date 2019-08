Cazul din Caracal | Felix Bănilă, despre rezultatele INML privind ADN-ul Alexandrei: Acestea sunt clare pentru noi / Şeful DIICOT nu exclude ca Luiza să fie în viaţă: Ştiţi că testele ADN nu sunt concludente

09:10

„Comitetul Executiv PSD a decis azi ramanerea la guvernare, chiar daca ALDE ne-a lasat fara majoritate parlamentara. Judecand simplist, mi-as dori retragerea in opozitie: e comod, faci zilnic exercitii de dictie si filosofie, nu dai socoteala nimanui ca doar nu esti la putere si e suficient sa ii critici pe altii, ca sa nu mai vorbesc ca nu dai nici cu subsemnatul, caci stim cu totii ca nicio fapta buna nu ramane nepedepsita si, in plus, nu mai esti tinta vie”, a scris Lia Olguţa Vasilescu, luni...