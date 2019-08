(Publicitate) Ce au special produsele beauty4ever.ro?

11:20

Fiul lui Marcel Toader a avut prima apariție la tv, după moartea afaceristului. Maximilian a dezvăluit faptul că Maria Constantin, fosta soție a tatălui său, l-a sunat imediat ce a aflat cumplita veste. „Da, a trimis o coroană. Maria m-a sunat să mă întrebe dacă am nevoie de ajutor, am refuzat-o respectuos. Am apreciat gestul”, […] Post-ul Gestul făcut de Maria Constantin după ce a aflat că Marcel Toader a murit. Fiul afaceristului a dezvăluit. „M-a sunat să mă întrebe dacă…” apare prima dată în Libertatea.