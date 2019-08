Cum se mai dezbracă Wanda Nara? Soţia lui Mauro Icardi: "Dacă tu sari, eu sar" | GALERIE FOTO

13:50

In perioada 27 august – 6 septembrie, echipele de hochei juniori Telekom si Allianz-Tiriac incadrate in categoriile de varsta U8 si respectiv U10 participa, pentru al doilea an consecutiv, la turneul amical ce se desfasoara in Italia. • Membrii delegatiei Fundatiei Tiriac vor avea sansa sa intalneasca hocheistii celor mai renumite cluburi sportive din Italia, avand astfel posibilitatea sa demonstreze aptitudinile sportive dobandite in ultimul an si sa faca schimb de experienta cu jucatorii de pe...