Mihaela Buzărnescu - Andrea Petkovic, liveSCORE de la 18:00, în primul tur la US Open » Alți trei români joacă azi

Ana Bogdan (26 de ani, 152 WTA) s-a calificat în turul II la US Open și a dezvăluit ce a schimbat în jocul ei. „De câteva luni nu mă mai gândesc la clasament, la puncte, la ce am de apărat. Mi-am schimbat complet mentalitatea și îmi place mai mult să stau pe teren, să joc fiecare meci cu fiecare adversară pe care o am de înfruntat, nu contează”, a spus Ana Bogdan, la TV Digi Sport. ...