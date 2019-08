Dan Barna, candidat la președinție, a obținut contracte de milioane de euro de pe urma statului

12:00

Clipe de groază pentru un bărbat de 52 de ani din Argeș. Omul lucrează la o stație de betoane din Țițești, iar în această dimineață a trecut pe lângă moarte. Colegii lui au dat alarma la 112 după ce bărbatul a fost grav rănit, piciorul său fiind strivit într-un malaxor pentru beton. (VEZI ȘI: UN […] The post Clipe de groază la o stație de betoane din Argeș. Unui bărbat i-a fost strivit piciorul într-un malaxor appeared first on Cancan.ro.