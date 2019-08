După ce Alexandru Papadopol s-a afișat cu noua cucerire, Ioana Ginghină a plecat în vacanță

13:10

Antrenorul australian Darren Cahill a declarat – înaintea debutului Simonei Halep la US Open, care se va produce astăzi împotriva americancei Gibbs – că fostul lider mondial WTA are forța de a câștiga aceest turneu de Grand Slam. Tehnicianul a fost alături de compatrioata noastră pe toată perioada pregătirii de la turneul american și a […] The post Darren Cahill pariază pe Simona Halep la startul la US Open: „Are o mare şansă la Flushing Meadows!” appeared first on Cancan.ro.