Barna: Îmi propun să fiu un preşedinte implicat şi activ, nu doar în situaţiile de criză extremă

Candidatul Alianţei USR PLUS la funcţia de preşedinte al României, deputatul Dan Barna, a afirmat marţi la Constanţa, cu ocazia primului miting organizat pentru strângerea de semnături, că ţara funcţionează "în regim de avarie" şi că este nevoie de o schimbare fundamentală, pe care el susţine că o va aduce prin implicare directă."România funcţionează astăzi în regim de avarie, ţara noastră are nevoie fundamentală de o schimbare acum, nu peste cinci ani, nu peste zece ani. (...) Este nevoie de o energie nouă şi un aer proaspăt în politică. Preşedintele României are o forţă extraordinară în puterea mesajului şi în forţa inspiraţiei pe care poate să o dea comunităţii. Oamenii oneşti şi competenţi şi din instituţii publice şi din sectorul privat îmi spun că ar vrea să vadă că de la nivelul statului există un mesaj de însănătoşire a societăţii. Acesta este tipul de preşedinte care îmi propun să fiu, un preşedinte implicat, activ, nu doar în situaţiile de criză extremă, ci şi în bucuriile şi necazurile societăţii, acelea care ne fac să vrem să mergem mai departe aici, şi nu în străinătate", a declarat Dan Barna.Liderul USR a susţinut că el este cel care va aduce o nouă viziune asupra celei mai înalte demnităţi din stat şi că la viitoarele alegeri PSD va cunoaşte un mare declin în opţiunile electoratului."Eu propun României o variantă de preşedinte care aduce încredere şi speranţă. (...) Eu cred că românii vor trimite PSD la marginea spectrului politic, acolo unde îi este locul. După 30 de ani de clasă politică veche, în care PSD a fost omniprezent, România a ajuns o ţară din care jumătate din tineri vor să plece, ca obiectiv de suflet. Dacă nu schimbăm lucrul acesta, nu prea mai avem pentru ce să ne mai luptăm. Pentru asta am intrat eu în politică şi sunt astăzi în faţa dumneavoastră. Eu le propun românilor o alternativă activă, pentru viitor, în această campanie pentru alegerea preşedintelui României. Imaginaţi-vă cum ar arăta un tur doi la prezidenţiale, pentru Europa şi pentru România, un tur doi între candidatul PNL şi USR-PLUS. Va fi un semnal puternic că românii au înţeles că varianta postcomunistă a PSD, care ne-a scufundat timp de 30 de ani, a ieşit din istorie şi va fi un semnal foarte bun de însănătoşire", a spus Barna.El a explicat că a ales Constanţa pentru primul miting în concordanţă cu rezultatele excepţionale obţinute aici la alegerile europarlamentare."Nu întâmplător facem, astăzi, primul miting din campania pentru alegerile prezidenţiale la Constanţa. Alianţa a câştigat municipiul, judeţul şi alte patru localităţi la alegerile europarlamentare. Alianţa propune schimbarea totală. Vedem că majoritatea parlamentară care a condus România în ultimii 30 de ani se restructurează. Cred că putem construi o Românie în care tinerii să-şi dorească să trăiască. Pe mai departe, Alianţa USR PLUS îşi propune să câştige Preşedinţia România, alegerile locale şi Primăria Bucureşti, precum şi alegerile parlamentare", a spus preşedintele USR.Prezent la eveniment, europarlamentarul Dacian Cioloş, lideul PLUS şi propunerea Alianţei pentru funcţia de prim-ministru, a declarat că îl susţine pe Dan Barna pentru funcţia de preşedinte al României deoarece ţara noastră are nevoie de o conducere şi de o guvernare USR-PLUS."Suntem azi la Constanţa ca să vă arătăm viitorul preşedinte al României. Alianţa are o ofertă completă pentru România. Dincolo de alegerile europarlamentare, o primă reuşită care arată că, dacă trimiţi oameni eficienţi în Parlamentul European, aceştia pot să reprezinte cu cinste România, azi prezentăm un preşedinte tânăr, din noua generaţie. Sunt aici să-l susţin pe Dan Barna şi suntem azi în faţa voastră pentru ca perioada de schimbare a României să fie cât mai scurtă şi va începe acum. Perioada medievală din punct de vedere politic în România a luat sfârşit. De asta suntem aici cu o ofertă completă, care include un viitor preşedinte al României şi un Guvern USR PLUS, cu oameni competenţi şi integri. Constanţa s-a săturat de leguminoase de tipul mazăre, să trecem la treabă", a transmis Dacian Cioloş.La rândul său, deputatul USR Stelian Ion a afirmat că schimbarea Constanţei şi a Dobrogei a început odată cu rezultatul alegerilor europarlamentare de pe 26 mai, iar următorul pas către schimbare va fi alegerea candidatului Alianţei USR PLUS ca preşedinte al României."Constanţa este gazda mitingului campaniei de strângere de semnături care îi primeşte pe Dan Barna şi Dacian Cioloş. Oraşul nostru nu a fost ales întâmplător. După o lungă perioadă de dictatură, hoţie şi incompetenţă, constănţenii au hotărât să schimbe foaia, iar rezultatul de la alegerile europarlamentare ne arată că îşi doresc să aibă o conducere la nivelul ţării din USR şi PLUS. În curând vom vedea oameni care vor schimba Constanţa şi Dobrogea. Însă pentru a avea putere şi pentru a schimba lucrurile în cele mai mici detalii trebuie să avem un preşedinte şi un premier USR-PLUS", a susţinut Stelian Ion. AGERPRES / (A autor: Dan Mihăescu, editor: Antonia Niţă, editor online: Gabriela Badea)

