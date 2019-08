Eroul săracilor din Ferentari, izgonit din şcoala unde aducea mâncare copiilor

18:45

Fundaţia Regală de Caritate a ducilor de Cambridge şi Sussex (n.r. - Royal Foundation of Duke and Duchess of Cambridge & Sussex) şi-a schimbat oficial numele, după ce prinţul Harry şi soţia sa, ducesa Meghan Markle, au părăsit Palatul Kensington de la Londra, pentru a se instala la Frogmore Cottage din Windsor.