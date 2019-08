SLAVIA PRAGA - CFR CLUJ // VIDEO+FOTO Dan Petrescu se teme: „Slavia putea câștiga Europa League!” + Remarcă un detaliu surprinzător: „E inuman!”

20:30

Simona Halep (27 de ani) și Horia Tecău (34 de ani) vor face pereche în proba de dublu mixt de la US Open 2019. Cei doi se pregătesc pentru aceeași probă de la Jocurile Olimpice de anul viitor. Simona și Horia vor juca în primul tur de la US Open cu favoriții numărul doi ai competiției, canadianca Gabriela Dabrowski și croatul Mate Pavic. Tecău și Halep au mai jucat împreună la US Open în urmă cu patru ani, când s-au oprit în sferturile de finală. ...