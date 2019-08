Un bărbat a fost filmat în timp ce transporta cu bicicleta o bombă de 50 de kilograme

14:20

Tonel Pop, avocatul familiei Melencu are suspiciuni în ceea ce o privește pe soția criminalului din Caracal. Acesta crede că soția lui Gheorghe Dincă știe mai multe decât lasă să se înțeleagă. “O să depun o upgradare a plângerii iniţiale contra familiei Dincă, în special a soţiei lui Dincă. Ea este cheia, din punctul meu […] The post Tonel Pop, declarații șocante: „Soţia lui Dincă s-a întâlnit cu Luiza în casa groazei. Ea ştie tot” appeared first on Cancan.ro.