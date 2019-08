Simona Halep, în turul al doilea al US Open după trei ani şi după un meci complicat cu Nicole Gibbs, câştigat cu 6-3, 3-6, 6-2

21:30

O cetate din Transilvania este una dintre cele mai frumoase şi vechi fortificaţii de pe teritoriul României. Cetatea Rupea, care se află în oraşul cu acelaşi nume, are o suprafaţă de 11 hectare. Ansamblul cetăţii a fost construit şi extins în mai multe etape. Numărul turiştilor care vor să vadă impresionanta construcţie creşte de la an la an.