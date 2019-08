Accesul în SUA al unui student palestinian admis la Harvard, refuzat pe baza postărilor prietenilor pe reţelele de socializare

00:10

Mitingul Alianţei USR PLUS în Constanţa. Dan Barna: Acum este momentul nostru. Trebuie să reclădim statul Alianţa USR PLUS a organizat marţi, 27 august, primul miting din campania de strângere de semnături pentru alegerile prezidenţiale în Constanţa. La manifestarea din Piaţa Ovidiu a fost prezent preşedintele USR Dan Barna, candidatul Alianţei la Preşedinţia României, şi Dacian Cioloş, propunerea USR PLUS pentru funcţia de prim-ministru. "Trebuie să reclădim statul astfel încât România să devină o ţară civilizată, o ţară din care tinerii să nu mai vrea să plece. Astăzi, jumătate dintre ei vor să plece. Nu e vina lor. Vor doar să trăiască într-o ţară civilizată. Le dă statul român această posibilitate? Nu le dă. Le dă dispreţ şi nepăsare. Unde vom fi în 10-20 de ani dacă jumătate dintre tineri pleacă? Trebuie să schimbăm lucrurile acum, până când nu pleacă toţi oamenii buni. Şi trebuie să facem noi asta. Şi voi, şi eu, şi toţi românii responsabili. Cei care ne-au condus până acum sunt de vină pentru 5 milioane de români care au plecat din ţară în ultimii 30 de ani. Nu mai avem ce să aşteptăm de la ei. Acum este momentul nostru. Candidez la Preşedinţie pentru că vreau din tot sufletul să transformăm România în ţara în care tinerii îşi doresc să trăiască!", a declarat Dan Barna, candidatul Alianţei USR PLUS la alegerile prezidenţiale. Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, lider al grupului Renew Europe, a declarat la Constanţa că românii au nevoie la conducerea ţării de un preşedinte precum Dan Barna, care îndeplineşte toate cerinţele şi reflectă calităţile de care România are nevoie pentru a se reforma. "Dan Barna este un om care nu a fost contaminat de regimul comunist, care şi-a desăvârşit cea mai importantă parte a formării profesionale în libertate, în deschidere faţă de lume, în normalitate şi toate lucrurile astea le găsim în caracterul lui Dan Barna şi de toate aceste lucruri are nevoie România. Dan este şi expresia reînnoirii societăţii de azi pentru că Dan vine din mediul normalităţii: un om care şi-a câştigat traiul cu muncă cinstită, care a crezut în competenţele lui şi a lucrat pentru o Românie modernă, europeană şi a crezut în acest proiect. Sunt convins că Dan Barna poate să fie un preşedinte al tuturor românilor pentru că vine din mediul lor. Îl sprijin pe Dan Barna şi pentru că am certitudinea că Dan Barna va susţine acest proiect de reformă a statului, de reformare a Constituţiei care să clarifice rolul puterilor în stat. Avem nevoie de un astfel de preşedinte şi sunt convins că Dan Barna poate.", a declarat Dacian Cioloş, preşedintele PLUS şi propunerea Alianţei USR PLUS pentru funcţia de prim-ministru al României, în prezenţa constănţenilor.Alianţa USR PLUS