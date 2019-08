US Open 2019 în 7 repere: ziua a 2-a. Osaka şi-a luat o piatră de pe inimă, Sloane Stephens pleacă chiar dacă şi-a reunit dream-team-ul, Nadal a păşit lin în turul doi, iar starurile în ascensiune iau note mari doar în WTA

00:40

Simona Halep s-a calificat azi în turul secund de la US Open după ce a învins-o pe Nicole Gibbs (SUA), scor 6-3, 3-6, 6-2, în aproape două ore de joc. E prima victorie a elevei lui Daniel Dobre pe cimentul de la Flushing Meadows în trei ani! "Nicole a început să joace mai bine în setul al doilea, iar eu nu am mai avut multă energie. Apoi m-am repliat, am ţinut-o departe de teren şi am reuşit să vin din ce în ce mai mult în faţă. Da, pot să visez la câştigarea titlului, dar fiecare turneu de Mare...