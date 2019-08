US Open | Sorana Cîrstea şi Marius Copil s-au calificat în turul 2

08:10

„Publicul a fost extraordinar, nu s-a simţit că am jucat în faţa unei americance. Datorită vouă am luptat până la capăt. Nicole a început să joace mai bine în setul doi, eu am fost dominată, nu mai aveam aşa multă energie, apoi m-am resetat în plan mental. Am început să o atac, să vin mai des în faţă. Ea a jucat foarte bine, dar aşa am reuşit să câştig azi. Pot să visez din nou la acest turneu? Nu e uşor, fiecare meci de Mare Şlem e dificil. Mă bucur că am reuşit să câştig aici după trei ani, pi...