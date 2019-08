US OPEN // VIDEO Sorana Cîrstea s-a calificat în turul secund la US Open 2019!

22:30

Bianca Andreescu (15 WTA, 19 ani) s-a calificat în turul doi de la US Open după ce a învins-o pe Katie Volynets (413 WTA, 17 ani), scor 6-2, 6-4. Jucătoarea din Canada cu părinți români n-a avut emoții în fața puștoaicei de 17 ani din Statele Unite ale Americii.Making her main draw debut, Bianca plays very well and gets the straight sets victory. Bianca Andreescu defeated Katie Volynets 6-2, 6-4.#USOpen pic.twitter. ...