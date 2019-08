Camera Deputaţilor: Comisia juridică se întruneşte miercuri să dea raport la proiectul de abrogare a recursului compensatoriu

10:40

''Grădină la Sainte-Adresse'' este o pânză în ulei a celebrului pictor impresionist Claude Monet (1840-1926), realizată în vara lui 1867, când pictorul avea 26 de ani, conform https://nga.gov.au.Pictura, de 98,1 cm pe 129,9 cm, a fost realizată într-o perioadă când Monet şi alţi pictori precum Manet, Renoir sau Whistler încercau să găsească noi modalităţi de a observa şi de a reprezenta viaţa modernă, folosind şi modalităţi sofisticate de reprezentare a culorii împrumutate din arta niponă.Grădina respectivă a aparţinut mătuşii lui Monet, a cărei vilă se afla aşezată lângă marele port Le Havre.Persoanele aşezate în plan apropiat pot fi tatăl şi mătuşa lui Monet care privesc navele cu aburi care aduc mărfuri în oraşul lor, Monet reuşind să îmbine în această pânză nu doar comerţul modern, ci şi plăcerile vieţii moderne ale unei familii aparţinând clasei de mijloc. În plan depărtat un cuplu poartă o conversaţie, conform sursei amintite anterior.Folosind culori pure care contrastează puternic, artistul reuşeşte să surprindă strălucirea aproape dificilă a razelor de soare care se reflectă în apa mării, florile şi aleile de pietriş, oferind un spectacol de culoare şi de reprezentare a unei vieţi moderne.Pentru realizarea acestei pânze, Monet s-a inspirat din gravurile nipone, fiind îndeosebi vorba despre opera lui Katsushika Hokusai - ''Turban-shell Hall of the Five-Hundred-Rakan Temple'', care se află la casa muzeu a lui Monet din Giverny. Monet a studiat cu atenţie şi alte gravuri ale artiştilor niponi din secolul al XIX-lea, care l-au inspirat în realizarea pânzei sale precum ''Autumn Moon at Fukagawa'' a lui Kunisada şi ''Five different nationalities eating and drinking'' a lui Yoshitora.La 12 ani de la realizarea pânzei, Monet a expus-o cu prilejul celei de-a patra expoziţii impresioniste din 1879. În 1967, a fost achiziţionată de Muzeul Metropolitan de Artă din New York, potrivit https://www.metmuseum.org. AGERPRES/(Documentare - Liviu Tatu, editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Adrian Dãdârlat) Sursa foto: nga.gov.au