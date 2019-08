Fiica lui Gheorghe Dincă, colaboratoarea unui afacerist italian acuzat de trafic de arme!

20:50

Doi muzicieni britanici şi copilul acestora au murit duminică într-un accident aviatic după ce aeronava în care se aflau s-a prăbuşit în Minţii Alpi din Elveţia, a anunţat marţi purtătorul de cuvânt al familiei, potrivit Reuters. Cuplul, format din Jonathan Goldstein and Hannah Marcinowicz, au postat imagini din călătoria în care se aflau pe Facebook. […] The post FOTO. Tragedie în Alpii elveţieni: doi cunoscuţi muzicieni britanici şi copilul lor au murit într-un acccident aviatic appeared first on Cancan.ro.