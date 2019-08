Silviu Chelaru, noul jurat de la „MasterChef”, făcea studii de securitate la Cluj când a decis să lase facultatea pentru bucătărie

12:20

Aflat la New York, unde urmărește meciurile de la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, germanul Boris Becker a trăit un moment amuzant, pe care l-a relatat pe contul personal de Instagram. "Ieri am fost într-un supermarket, pentru că doream să cumpăr câteva beri. Femeia de la casă mi-a cerut buletinul. I-am […]