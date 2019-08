Tatăl Luizei Melencu, despre persoana care a văzut-o ultima oară pe fiica lui: ”Este deghizată și este femeia lui Dincă”

07:50

Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă avertizare de cod galben, valabil până maine la ora 9:00. Este vorba despre manifestări de instabilitate atmosferică accentuată, ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m. Cod Galben valabil de la : 28-08-2019 ora 7:10 până la : 28-08-2019 ora 9:00 În intervalul menționat, […]