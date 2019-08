Ministrul Bogdan Trif intenţionează să facă din casa lui Noica de la Păltiniş un punct de atracţie turistică

14:50

Avocatul Poporului, Renate Weber, a exclus miercuri existenţa unei legături între decizia de a ataca la Curtea Constituţională ordonanţa privind Codul administrativ şi ieşirea ALDE de la guvernare, subliniind că în ultimele două luni nu a ţinut legătura cu foştii colegi de partid."Mi-am dat demisia din ALDE înainte ca propunerea să plece de la ALDE către Parlamentul României. (...) Mi-am dat demisia atunci şi, din momentul în care am preluat această funcţie, aveţi cuvântul meu de onoare, nu am mai discutat cu nimeni din ALDE. Aşa cum mulţi aţi aflat de la televizor de ieşirea ALDE de la guvernare, aşa am aflat şi eu. Şi de ieşirea de la guvernare, şi de faptul că domnul Tăriceanu se retrage. A fost un moment în care am zis: 'Probabil eu nu mai înţeleg multe din viaţa politică'. Şi după aia am stat şi m-am gândit: 'Dar trebuie să înţeleg chiar aşa de multe?' Eu cred că trebuie să merg mai departe şi să fac ce am de făcut. Colegii mei sunt aici, de faţă, şi ştiu de când discutăm de Codul administrativ. A fost o chestiune pe care am pus-o pe agendă de la primul Consiliu consultativ - o reuniune pe care o avem cu adjuncţii şi cu alţi colegi. Am tot solicitat, am tot discutat de Codul administrativ. Mi s-a promis la un moment dat de către un grup de oameni din zona academică că vom primi un material pe mai multe chestiuni care ţin de neconstituţionalitate. Nu l-am primit. Şi atunci am zis: 'Nici nu putem să întârziem chiar aşa de mult. Haideţi să facem pe lucrurile pe care le considerăm majore şi care ţin mai ales de arhitectura instituţională din statul român'", a precizat Renate Weber, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la sediul instituţiei.Ea a adăugat că în ultimele două luni niciun decident politic nu i-a transmis vreo solicitare."De altfel şi ordonanţa 51 - când am trimis excepţia de neconstituţionalitate, era coaliţia împreună. Eu chiar nu am ţinut legătura cu colegii din ALDE. Sigur că le mai spun colegi, pentru că am fost colegi. Experienţa mea personală cu domnul Tăriceanu a fost importantă. Niciodată, nici când era preşedinte la PNL, să ştiţi că domnul Tăriceanu nu mi-a cerut niciodată nimic şi eu eram deputat din partea PNL. Este modalitatea dânsului de a lucra cu colegii de partid: lasă omul să facă ce are de făcut", a menţionat Weber.În ceea ce priveşte criticile pe care le-a adus legate de frecvenţa ordonanţelor de urgenţă, ea a precizat că observaţiile sale nu reprezintă un element de noutate şi că le atrăgea atenţia colegilor săi asupra acestui aspect şi în perioada în care era membră de partid."Şi când eram în PNL şi după aceea, când am fost în ALDE, în permanenţă am spus acest lucru: 'Se legiferează mult prea mult prin ordonanţe'. Am făcut lucrul acesta când eram în societatea civilă, l-am spus şi după aceea. (...) Sunt o mare susţinătoare a arhitecturii parlamentare, în general. Eu cred sincer că Parlamentul este cel care e chemat să legifereze. Bine ar fi să nu o facă uneori pe genunchi, cum a fost situaţia codurilor şi civil, şi de procedură civilă, şi penal", a adăugat ea.Avocatul Poporului a anunţat miercuri că a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a OUG 57/2019 privind Codul administrativ. În sesizarea transmisă CCR, Avocatul Poporului precizează că OUG nu răspunde exigenţelor Constituţiei privind delegarea legislativă, astfel cum aceasta a fost dezvoltată prin jurisprudenţa Curţii Constituţionale. AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Simona Aruştei) Citiţi şi: Suciu: Atacarea la CCR a Codului administrativ de către Avocatul Poporului e poziţionare politică, nimic altceva