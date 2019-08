Fiul cel mare al lui Reghe a trădat! Cu ce se ocupă acum Luca

11:00

De mai bine de trei luni, Mihai Constantinescu se află în comă, în urma unui stop cardio-respirator. Familia și toți cei care i-au fost prieteni, de-a lungul timpului, se roagă, în fiecare zi, pentru însănătoșirea sa, deși medicii se păstrează, în continuare, rezervați. Din păcate, potrivit surselor medicale, starea lui Mihai Constantinescu nu s-a îmbunătățit […] The post Vestea a venit ca un șoc: “Mihai Constantinescu nu mai are nicio șansă de supraviețuire” appeared first on Cancan.ro.