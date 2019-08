Prima reacţie a premierului Dăncilă după ce Iohannis a respins toate remanierile: Vom merge în Parlament şi vom încerca să obţinem susţinerea necesară

21:30

„Am văzut laşitatea domnului Tăriceanu, am văzut minciunile domnului Ponta, am văzut plângerile penale din partea domnului Orban şi jignirile domnului Barna. Am văzut încă o dată atacurile domnului Iohannis. Înţeleg că trebuie să mă lupt cu toţi aceşti bărbaţi de stat ai României care nu au înţeles că lupta politică e pe proiecte şi nu pe cine ţipă sau jigneşte mai tare”, a afirmat Viorica Dăncilă, într-o declaraţie de presă susţinută miercuri la Palatul Victoria. Dăncilă a adăugat că dacă aceşt...