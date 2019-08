CSA STEAUA - CS BALOTEȘTI 4-0 // Steaua și-a luat avânt după succesul din Cupă » Iulian Miu: „Facem față cu brio FCSB-ului!”

18:20

Boris Becker (51 de ani), fostul mare jucător de tenis german, a fost protagonistul unui moment inedit la New York, unde se află pentru US Open, cel de-al patrulea turneu de Mare Șlem al anului. Conform unei relatări de pe Twitter, Becker a mers la un supermarket pentru a-și cumpăra câteva beri, însă vânzătoarea a refuzat să-i dea băuturile alcoolice considerând că nu are 21 de ani, vârsta minimă pe care trebuie să o aibă o persoană pentru a-și cumpăra alcool ...