SUA: Congresul va ancheta oferta lui Trump de a organiza summitul G7 într-unul din cluburile sale de golf

01:30

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, după înfrângerea cu 1-0 în faţa formaţiei Slavia Praga în manşa secundă a play-off-ului Ligii Campionilor, că jucătorii săi meritau să se califice în grupele competiţiei după jocul arătat, însă a precizat că adversarul a fost unul extrem de puternic."Am jucat împotriva unei echipe foarte puternice care nu a pierdut niciun meci în acest sezon. Dar avem nişte regrete pentru că eu cred că dacă meciul tur s-ar fi terminat 0-0 sau măcar 1-1 atunci ar fi jucat şi ei cu mai multă frică şi şansele noastre erau mai mari. Azi prima repriză a fost egală, am avut ceva ocazii... Cred că portarul lor a fost eroul lor în ambele partide. Iar la acest nivel, când portarul e cel mai bun la adversari, nu ai de ce să ai regrete pentru că înseamnă că jucătorii tăi au dat totul. Îmi pare rău pentru băieţi, această echipă merita din plin să fie în grupele Ligii Campionilor. E un grup de jucători fantastici. Era şansa vieţii pentru ei, nu se ştie când mai poţi juca în Liga Campionilor. Din ce am înţeles se mai face o competiţie în Europa pentru echipele mai mici şi atunci va fi şi mai greu să ajungem. CFR Cluj nefiind cap de serie a făcut miracole ajungând în play-off-ul Ligii Campionilor", a spus tehnicianul la postul Digi Sport."Azi s-a jucat la un nivel foarte mare, dar, din păcate pentru noi, am primit gol pe o greşeală în apărare care nu ne-a mai lăsat nicio şansă. Chiar dacă eu credeam că dacă marcăm până în minutul 80 totul e posibil. Dar fazele fixe le-am bătut foarte rău... însă cred că şi dacă le băteam bine era greu să marcăm, aşa de puternici sunt cei de la Slavia. Trebuie însă să fim mândri că vom juca în grupele Europa League. Slavia nu a avut niciun jucător accidentat, iar ei au buget de 100 de milioane de euro, nu 40 cum ştiam. Am vorbit cu Stanciu şi mi-a zis că au în tribună nişte jucători foarte buni. Însă noi am avut probleme. Poate cu George Ţucudean într-o stare mai bună medicală era altceva. Dar nu am vrut să risc cu el... Rămâne de văzut ce va face în continuare. Sper să îl folosim mai mult în continuare pentru că la meciuri precum acesta avem nevoie de el. Dar în acelaşi timp cred că Rondon a făcut un meci bun azi, păcat că nu a reuşit să marcheze la acea fază", a adăugat el.Dan Petrescu susţine că CFR Cluj, formaţie care va juca mai departe în grupele Europa League, trebuie să aibe ca obiectiv calificarea în primăvara europeană. "Cred că până acum am făcut o campanie fantastică, echipa merită felicitări. La ce am arătat în seara asta trebuie să avem obiectiv cel puţin calificarea în primăvara europeană în Europa League, dacă nu mai mult. Pentru că echipa arată foarte bine. Eu am mare încredere că trecem de grupă indiferent de ce adversari vom avea. Nu cred că vom întâlni acolo un adversar aşa de puternic precum Slavia. De aceea cred că obiectivul trebuie să fie să ajungem în primăvară şi cred că putem să îl atingem", a precizat tehnicianul.Echipa de fotbal CFR Cluj a ratat calificarea în grupele Ligii Campionilor, după ce a fost învinsă de Slavia Praga cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri seara, pe Eden Arena din Praga, în manşa a doua a play-off-ului. Campioana Cehiei câştigase şi partida tur cu 1-0.CFR Cluj va continua în grupele Europa League, tragerea la sorţi fiind programată vineri la Monaco.AGERPRES (A, AS-editor: Marius Ţone, editor online: Daniela Juncu)