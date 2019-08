Scandal într-o parcare din Arad! Omul a rămas mască atunci când ”doamna” i-a dat replica: ”Auzi, băiețaș…”

18:30

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, că respinge integral remanierea propusă de premierul Viorica Dăncilă, precizând că propunerile pe care le-a primit sunt inacceptabile. „În primul rând nu accept nicio propunere de remaniere din partea acestui Guvern, nu doar pentru că Guvernul și-a schimbat componența politică, ci pentru că propunerile pe care le-am primit sunt […] The post Klaus Iohannis respinge integral remanierea propusă de premierul Viorica Dăncilă: “Sunt sunt pur și simplu inacceptabile” appeared first on Cancan.ro.