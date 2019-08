ROMÂNI CELEBRI: Pictorul Adrian Ghenie

09:30

Rowmania FEST - Festivalul internaţional al bărcilor cu vâsle revine la Tulcea între 30 august şi 1 septembrie 2019, pentru al nouălea an consecutiv.Festivalul debutează, ca în fiecare an, cu o paradă de ambarcaţiuni pe Dunăre. Participă, pe lângă Ivan Patzaichin, oficialităţile municipiului Tulcea, secretarul de stat coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României - László Borbély, precum şi secretarul de stat şi şeful Departamentului de Relaţii Diplomatice de la Ministerul de Externe al Ungariei - Iglói Nagy István şi Murányi Gergely.Printre noutăţi se numără prezenţa pe faleza Festivalului a unei mese de teqball, oferită de Institutul Balassi - Institutul Maghiar din Bucureşti. Au loc meciuri demonstrative şi publicul poate învăţa să practice acest sport nou, foarte spectaculos, originar din Ungaria.Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă împreună cu Asociaţia Ivan Patzaichin - Mila 23 organizează, în 1 septembrie 2019, Conferinţa Naţională "Apele Unite ale României - AUR pentru 2030", care îşi propune să contribuie la conştientizarea rolului râurilor în consolidarea comunităţilor durabile din România. Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă coordonează activităţile de implementare a Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă, armonizată cu Agenda 2030 a Uniunii Europene."Anul acesta toate acţiunile noastre stau sub semnul AUR-ului, pentru că vrem sa discutăm apăsat şi aplicat despre 'râurile noastre toate', despre Apele Unite ale României - AUR. Un râu sănătos, curat, îngrijit şi, până la urmă, iubit de locuitori aduce bucurie tuturor, aduce prosperitate şi contribuie la identitatea localităţii", spune Ivan Patzaichin, pe site-ul rowmania.ro.Festivalul mai cuprinde un târg de gastronomie urbană, ateliere de educaţie alternativă pentru copii, competiţia pescărească "Ivan Patzaichin", concurs de vâslit în canotcă, pe Dunăre, între echipe de pescari din localităţile Deltei, întâmpinarea participanţilor la Tour International Danubien (TID), vernisajul expoziţiei "Glorii ale sportului nautic din Ungaria", proiecţii de film în aer liber - "Baloane de curcubeu" şi "Parking", concerte Rock'n'Row cu trupele Haraszti Ádám Projekt, Am fost la munte şi mi-a plăcut, Phoenix, The Kryptonite Sparks, OŢET Light and Fire, Cargo.Evenimentul este organizat de Asociaţia Ivan Patzaichin - Mila 23, cofinanţat de Consiliul Judeţean Tulcea şi de Primăria Municipiului Tulcea, şi beneficiază de sprijinul generos al multor parteneri şi sponsori.***Asociaţia Ivan Patzaichin - Mila 23 a fost înfiinţată în 2010, la iniţiativa multiplului campion european, mondial şi olimpic la kaiac-canoe, Ivan Patzaichin, împreună cu arhitectul Teodor Frolu, din dragoste pentru Deltă, tradiţie şi natură, dar şi din dorinţa de a ajuta la dezvoltarea locală din regiunea Deltei Dunării şi din alte zone din România. Asociaţia Ivan Patzaichin - Mila 23 a iniţiat mişcarea Rowmania, brandul sub care sunt realizate produse de turism, proiecte de antreprenoriat social, campanii de popularizare a vâslitului şi programe de dezvoltare durabilă în zonele naturale protejate. Sub brandul Rowmania sunt organizate, în ţară şi în Europa, nenumărate evenimente adresate turiştilor, pentru promovarea unei Românii naturale, admirate pe îndelete, din barcă.Mişcarea Rowmania a fost lansată în luna aprilie a anului 2011, odată cu prezentarea unui model de barcă cu un design unic - canotca.Rowmania FEST - Festivalul internaţional al bărcilor cu vâsle este organizat în fiecare început de toamnă, la Tulcea, din 2011. Evenimentul include secţiunea ''Descoperă Rowmania'', o campanie naţională care urmăreşte reconectarea oamenilor la natură, valorificarea patrimoniului hidrografic românesc, promovarea ecoturismului şi a mişcării în aer liber prin sportul cu vâsle, dar şi o mai bună înţelegere şi interpretare a naturii. Un alt segment este Competiţia pescărească ''Ivan Patzaichin'', desfăşurată pe Dunăre, care aliniază la start echipaje de pescari din localităţile Deltei.Triatlonul, format din trei etape de competiţie sportivă (înot, ciclism şi alergare), este un sport complex, care provoacă permanent la eforturi fizice şi mentale însemnate, dar care se află în mare ascensiune în ultimii ani, inclusiv în rândul amatorilor şi al copiilor, precizeză site-ul rowmania.ro.Maratonul TID (Tour International Danubien), cu o tradiţie de peste 60 de ani, reprezintă un traseu de peste 2.500 de km, parcurs între lunile iunie-septembrie de aproximativ 100 de pasionaţi de canoe şi bărci cu vâsle. Traseul porneşte din Munţii Pădurea Neagră, din Germania, şi ajunge până la vărsarea braţului Sfântu Gheorghe în Marea Neagră.Rowmania FEST găzduieşte dezbateri şi conferinţe pe teme de dezvoltare locală, momente muzicale tradiţionale, spectacole de fanfară, proiecţii de film, expoziţii de fotografie pe teme apropiate Deltei şi Târgul Artizan Eco Delta, deschis pe Faleză, oferind publicului şansa de a arunca o privire asupra tradiţiilor vechi şi noi din Deltă, de la meşteşuguri şi gastronomie, la proiecte ale ONG-urilor active în judeţul Tulcea.Festivalul şi-a propus încă de la prima ediţie ca, pe lângă activităţile sportive, culturale şi de divertisment pe care le aduce publicului larg, să ofere grupurilor specializate un forum de dezbatere fertil pentru dezvoltarea locală a Tulcei şi a Deltei.În fiecare an, Rowmania FEST a adus la Tulcea concerte de muzică rock, pop sau folk. De-a lungul ediţiilor desfăşurate din 2011 până în prezent, au cântat la festival Zdob şi Zdub, Holograf, Taxi, Voltaj, Urma, Byron, Grimus, Robin and The Backstabbers, Nightlosers, Celelalte Cuvinte, Nişte Băieţi, Mahala Rai Banda, VH2, Direcţia 5, SuperChill, The R.O.C.K., Partizan, Sarmalele Reci, Toulouse Lautrec, Bandidos, Roman Iagupov & Radu Captari, Christian Becker & Avenue Band, Foişorul de Folk, Leo Iorga & Pacifica, Taraf de Haidouks, Kira Frolu, Stela Enache & Silvia Dumitrescu, Pasărea Rock, Zona Zero, Victor Solomon & Florian Stoica, Cristi Minculescu & Nuţu Olteanu, Tudor Turcu & Band, Loredana, Krypton, Viţa de Vie, Anton, White Mahala, Proconsul, The Mono Jacks, Trooper, Luna Amară şi mulţi alţii.În 2018, a fost lansată Flotila România Centenar (alcătuită din bărci ce reprezintă regiunile istorice ale României - "Dobrogea", "Basarabia", "Bucovina", "Transilvania", "Moldova" şi "Ţara Românească") care a participat, în perioada 8-9 septembrie 2018, la The Great River Race, pe Tamisa, la Londra. 