O femeie dispărută a fost găsită moartă în lacul de acumulare Golești din Argeș

11:10

Imagini surprinszătoare în primul trailer al serialului "The New Pope" - continuare a serialului "The Young Pope". Jude Law, în costum alb de baie şi înconjurat de femei, face senzaţie pe o plajă, în timp ce John Malkovich este aclamat la Vatican. După producţia originală, în care au jucat Jude Law, Javier Cámara şi Silvio […] Post-ul Jude Law schimbă straiele papale cu un costum de baie, în primul trailer al serialului „The New Pope” apare prima dată în Libertatea.