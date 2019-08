Cum a reacționat George Burcea când a văzut că Andreea Bălan a făcut infarct: ”Drumul ei nu se putea sfârși atunci”

22:20

Ministerul Afacerilor Externe îi anunță pe românii, care se află sau vor să călătorească în Grecia, că riscum ridicat al incendiilor de vegetație (grad 4 din 5) se menține și joi, pe fondul temperaturilor crescute și a intensificărilor de vânt. „Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în […] The post Atenționare MAE: ~Riscul incendiilor de vegetație în Grecia se menține și joi~ appeared first on Cancan.ro.