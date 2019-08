Republica Moldova: Un nou plan de acţiuni Republica Moldova - NATO a fost anunţat de Maia Sandu, după discuţia cu John Bolton

12:40

Piaţa românească a produselor electronice, electrocasnice şi de IT a crescut cu 2%, în primele şase luni din 2019, faţă de aceeaşi perioadă din anul anterior, în această marjă telefoanele inteligente cu ecrane mari înregistrând cele mai însemnate majorări ale vânzărilor, reiese dn Raportul GfK Temax, dat publicităţii miercuri.Valoarea bunurilor de folosinţă îndelungată înregistrate, în primul semestru al anului, pe piaţa din România, s-a ridicat la 1,436 miliarde de euro, iar creşterea de 2% consemnată de la an la an s-a datorat în special vânzărilor de electrocasnicelor mari şi mici care, stimulate de Programul "Rabla pentru electrocasnice", au atins creşteri semestriale de 14%, respectiv de aproape 12%.Potrivit sursei citate, vânzările de electronice au ajuns la 214 milioane de euro, în special datorită televizoarelor. În acelaşi timp, zona de electrocasnice mari a atins 283 milioane de euro, iar cea de electrocasnice mici a avut vânzări de 105 milioane de euro.Produsele IT au totalizat vânzări de 187 milioane euro, cu 10% mai puţin faţă de S1 2018, iar cel mai important sector din această piaţă, telecom, este în continuare afectat de scăderile din zona telefoanelor mobile clasice (cu butoane). În acest context, vânzările acestui sector au marcat o uşoară scădere de 0,5%, până la un nivel de 623 milioane euro.Sectoarele afectate masiv de scăderi rămân în continuare Foto, cu un minus de peste 9% în primul semestru, până la 10 milioane de euro şi cel al echipamentelor de birou (imprimante), cu o reducere a vânzărilor de peste 7%, până la 15 milioane de euro.Pe segmente, datele înregistrate în GfK Temax arată că piaţa de telefoane smart şi mobile include phablete (telefoane smart cu ecrane mai mari de 5,6 inci), căşti şi core wearables (ex. ceasuri smart, fitbit). Segmentul cu cea mai bună performanţă este cel al phabletelor, cu o creştere de aproape 115% faţă de primul semestru din 2018 şi o valoare de 498 milioane de euro. Segmentul telefoanelor mobile tradiţionale şi smart cu ecrane mai mici de 5,6 inci a scăzut cu peste 75%, până la 92 de milioane de euro.O categorie în creştere este "core wearables", cu 18 milioane euro în T1 şi o rată de creştere comparativ cu T1 2018 de aproape 60%. O performanţă similară o au şi căştile: majorare de aproape 21%, până la 16 milioane de euro.În ceea ce priveşte electrocasnicele mari, datele relevă faptul că vânzările au marcat un avans de 14% pe primul semestru din acest an. Categoria cu cea mai mare pondere în acest sector, maşinile de spălat rufe, şi-a majorat vânzările cu aproape 18%, ajungând la valoarea de 86 de milioane de euro. Pe de altă parte, uscătoarele de rufe au înregistrat cea mai mare creştere, de aproape 47%, atingând 6 milioane de euro. Cu vânzări de 82 de milioane de euro în primul semestru, categoria de frigidere a crescut cu peste 16%, în timp ce vânzările aparatelor de gătit (aragazuri si cuptoare) au avansat cu aproape 6%, până la 44 de milioane de euro.Toate categoriile din sectorul electrocasnicelor mari au avut creşteri în primele şase luni din 2019. Maşinile de spălat vase şi-au majorat vânzările cu peste 22%, până la 15 milioane de euro, cuptoarele cu microunde au avut vânzări de 11 milioane de euro, cu 12,5% mai mult decât în S1 2018, iar congelatoarele au avut un plus de 10,3%, până la 12 milioane de euro.Pe de altă parte, cea mai modestă creştere vinde de la hote, de 2% şi 11 milioane de euro, în timp ce plitele încorporabile au avansat cu 4%, până la 16 milioane de euro.La categoria produselor electronice, televizoarele au reprezentat 88% din vânzările de electronice în primul semestru al acestui an, fiind, astfel, cea mai importantă grupă de produse din acest segment. Evoluţia categoriei a fost una foarte bună (+8%) şi o valoare totală de 188 milioane de euro. Cu toate acestea, cea mai mare creştere a venit de pe segmentul de boxe, de 15% faţă de S1 2018, şi 4 milioane de euro în valoare absolută.Camerele video continuă scăderea severă, de peste 41%, până la 2 milioane de euro, în timp ce căştile şi-au diminuat vânzările cu aproape 14%, până la o valoare de un milion de euro. De asemenea, consolele de jocuri au marcat o scădere de mai bine de 14%, până la 9 milioane de euro. Cu o creştere de aproape 4% în primul semestru al acestui an faţă de aceeaşi perioadă din 2018, sistemele "home cinema" rămân în teritoriul pozitiv, atingând 4 milioane de euro în vânzări, ca şi boxele portabile, ce au atins vânzări de 6 milioane de euro, în creştere cu aproape 2% fată de primele şase luni din 2018.În sectorul IT, cele mai importante categorii, computerele şi laptopurile, au avut scăderi de peste 26%, respectiv 7%, până la valori de 30 şi 102 milioane de euro. Tabletele urmează aceeaşi tendinţă, cu o scădere de peste 16%, până la 19 milioane de euro, în timp ce vânzările de tastaturi au scăzut cu 2%, la o valoare de 5 milioane euro. Pe un trend crescător au fost camerele web cu un plus de aproape 8% şi 4 milioane de euro, urmate de monitoare, cu 6% creştere şi 19 milioane de euro în vânzări absolute. Prin contrast, în trimestrul al doilea din 2019, monitoarele au înregistrat scăderi faţă de acelaşi trimestru al anului anterior.Conform Raportului GfK, categoriile mici au avut unele dintre cele mai bune performanţe în acest sector în prima jumătate a anului. Aparatele de călcat verticale cu aburi au marcat un ritm de creştere de 137%, la o valoare absolută a vânzărilor de aproximativ un milion de euro, la fel ca şi friteuzele, cu peste 91%, dar două milioane de euro în valoare. Espresoarele de cafea au atins vânzări de 18 milioane de euro, reprezentând un plus de 26% faţă de primul semestru din 2018.Şi în cazul categoriilor mature ritmurile de creştere sunt exprimate în două cifre. Aspiratoarele au avut vânzări de 30 de milioane de euro, cu peste 20% mai mult faţă de perioada similară din 2018, produsele de bărbierit au marcat un avans de 10%, până la 12 milioane de euro, aparatele de uscat şi coafat părul au avut creşteri de 16%, respectiv, 4%, atingând 3 şi 7 milioane de euro în vânzări. Fiarele de călcat au avut, de asemenea, un semestru bun, cu vânzări de 10 milioane de euro, cu 8% mai mult faţă de S1 din 2018.În zona negativă avem storcătoarele de fructe, cu un declin de aproape 30%, până la 3 milioane de euro, urmate de aparatele de gătit cu -4,8% şi o valoare absolută de 13 milioane de euro. Maşinile de tocat carne şi-au diminuat vânzările cu mai bine de 1%, iar maşinile de tuns părul cu 0,7%, ajungând fiecare la vânzări de câte 3 milioane de euro. În T2 2019, ultimele două categorii de produse au marcat creşteri faţă de T2 2018.Conform analizei de piaţă, imprimantele sunt pe un trend descendent accentuat, de -7% în primul semestru din 2019 şi 15 milioane de euro în vânzări, în timp ce camerele digitale au scăzut cu peste 9% în primul semestru, atingând o valoare de 10 milioane de euro.