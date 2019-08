Uluitor ce i-a făcut un bărbat fostei amante! I-a pus pozele deochiate chiar pe…

08:50

Pământul s-a cutremurat de cinci ori în ultimele 24 de ore, în România, în zona seismică Vrancea! Potrivit Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), în România au avut loc trei cutremure în ultimele 24 de ore, iar alte două au fost resimțite după ce au fost loc în Serbia. Așadar, ieri […]