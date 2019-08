Iahtul negru, lansat în România, ajunge în presa internațională. Acesta este deținut de un miliardar norvegian

14:30

Oktoberfest, „sărbătoarea berii", a devenit o tradiție și în România. Din anul 2009, celebrul festival născut în Germania se desfășoară în fiecare an, la Brașov. Oktoberfest Brașov 2019: când și unde are loc evenimentul Ediția din acest an, a 11-a, va avea loc între 5-15 septembrie, cu puțin înainte de „originalul" de la Munchen, programat […]