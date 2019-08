Fotbal: Alvaro Morata (Atletico Madrid), accidentat, ar putea rata meciul cu România din preliminariile Euro 2020

15:10

Jude Law, în costum alb de baie şi înconjurat de femei, face senzaţie pe o plajă, în timp ce John Malkovich este aclamat la Vatican: aceste imagini pot fi văzute în primul trailer al serialului "The New Pope" - continuare a serialului "The Young Pope" -, pe care regizorul Paolo Sorrentino îl va prezenta în acest sfârşit de săptămână la Festivalul de Film de la Veneţia, relatează EFE.După producţia originală, în care au jucat Jude Law, Javier Cámara şi Silvio Orlando, Paolo Sorrentino a reluat atmosfera Vaticanului modern în "The New Pope", al cărui prim trailer promite o combinaţie amuzantă de provocare şi modernism, în stilul tipic al regizorului italian.Imaginile prezintă o plajă cu nisip auriu, un cer albastru şi o mare liniştită din care îşi face apariţia Jude Law într-un sumar costum alb de baie, în timp ce actorul britanic, care l-a interpretat în prima parte a acestei producţii de televiziune pe fictivul papă american Pius al XIII-lea, se plimbă pe o plajă plină de femei tinere, care îl privesc cu dorinţă. Urmează o succesiune de scene albe, albastre şi luminoase, ce contrastează cu apariţia lui John Malkovich, plimbându-se pe coridoarele întunecate ale Vaticanului, îmbrăcat în straie papale. Chipul său serios şi concentrat contrastează cu faţa zâmbitoare a lui Jude Law, care face cu ochiul spre camera de filmare.Pe fundal se aud acordurile unei piese a muzicianului american Jimi Hendrix, "All along the Watchover", în timp ce pe ecran apare titlul noului serial TV, scris cu litere roşii, produs de HBO, Sky şi Canal+.După criticile bune primite de prima parte a acestei producţii, Paolo Sorrentino revine cu noi episoade în care vor apărea actorii îndrăgiţi de fanii serialului, precum Cécile de France, Ludivine Seigner şi Maurizio Lombardi, dar şi alţii protagonişti noi, printre care se numără Henry Goodman, Yuliya Snigir şi Massimo Ghini.În "The New Pope" vor juca Sharon Stone şi cântăreţul Marilyn Manson, deşi personajele interpretate de cele două vedete nu sunt deocamdată cunoscute."The New Pope" beneficiază de un scenariu scris de Paolo Sorrentino, Umberto Contarello şi Stefano Bises şi este produs de Lorenzo Mieli şi Mario Gianan. Producţia noului sezon, despre a cărui intrigă se cunosc puţine detalii, a stârnit un interes deosebit în timpul filmărilor.De-a lungul celor şase luni de filmări au circulat pe reţelele de socializare numeroase imagini în care John Malkovich apărea defilând prin faţa Vaticanului îmbrăcat în straie papale şi alte imagini cu Jude Law în timp ce se plimba pe malul mării în costum de baie, aşa cum se poate vedea şi în trailerul oficial al noii producţii. AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Florin Bădescu, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: labiennale.org