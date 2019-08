Mormântul generalului preferat al lui Napolean ar putea să fi fost descoperit în Rusia

17:00

Mihaela Rădulescu a făcut dezvăluiri despre viața sentimentală a fiului ei, Ayan. Ayan, băiatul vedetei de televiziune Mihaela Rădulescu, are 15 ani și are o iubită cu trei ani mai mare ca el. Acesta i-a prezentat-o celebrei sale mame pe tânăra care i-a cucerit inima. Mihaela Rădulescu a dezvăluit cum se înțelege cu iubita fiului