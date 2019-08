România are trei bărci calificate la Tokyo! Ce rezultate au obținut „tricolorii” la Mondialele de canotaj de la Linz

16:20

Noul Bugatti Centodieci marchează împlinirea a 110 ani de la înființarea companiei și este inspirat de modelul EB110.Bugatti Centodieci are sub capotă motorul W16 de 8.0 litri care oferă 1.600 CP, cu 100 CP mai mult față de Chiron.+1 FOTOCentodieci accelerează de la 0 la 100 km/h în 2.4 secunde, iar repriza 0-200 km/h are loc în 6.1 secunde. Noul model din Molsheim ajunge în 13.1 secunde de la 0 la 300 km/h și are o viteza maximă limitată electronic la 380 km/h. ...