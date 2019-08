Anna Lesko, prima reacție după ce a fost prinsă sărutându-se cu altul și părăsită de tatăl copilului ei

09:50

Cazul, care s-a petrecut în India, este șocant! Copila de numai șase ani a fost violată de doi frați, iar apoi ucisă. Mama băieților a fost de față la tot ce s-a întâmplat, pentru ca apoi să ajute la ascunderea trupului neînsuflețit al micuței. Potrivit informațiilor oferite de The Sun, fetița și-a găsit sfârșitul chiar […]