”Iedera”, de Grazia Deledda

Laureata a Premiului Nobel pentru literatura in 1926, Grazia Deledda si-a inchinat opera Sardiniei si oamenilor acestui tinut. Iedera este o poveste despre sacrificiu. Annesa, protagonista romanului, comite un gest ale carei consecinte morale o vor urmari toata viata, iar eroismul ei consta in acceptarea culpabilitatii si in incercarea de a o depasi. Titlul cărții este simbolic: iedera […] Post-ul ”Iedera”, de Grazia Deledda apare prima dată în Libertatea.

