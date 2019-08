ŞTIRILE SERII - SPORT - 29 AUGUST

16:10

Preşedintele PLUS Mureş, Mihai Adrian Ungur, a declarat joi, că, cel puţin la nivel de filială, îşi propune ca partidul din care face parte să devină unul mixt, deschis către minorităţile naţionale."La Târgu Mureş votul etnic e problema şi de aceea vrem să ne exprimăm deschiderea către comunitatea maghiară şi către celelalte comunităţi, pentru că toţi locuim aici şi ceea ce ne dorim este să propunem soluţii viabile şi pentru români, şi pentru maghiari, şi pentru romi. Ne dorim să fim un partid mixt, deschis şi către minorităţi. Eu sunt jumătate român, jumătate maghiar, mama mea este unguroaică, în familie am avut mereu înţelegere, mă descurc să vorbesc în limba maghiară la nivel de conversaţie (...) În acest moment filiala judeţeană Mureş numără peste 200 de membri, oameni cu experienţă antreprenorială, administrativă, socială, IT-şti, medici, jurişti, economişti, organizaţi în 72 de comunităţi locale oficial constituite sau aflate în proces de validare. Diversitatea este un factor principal care diferenţiază judeţul Mureş de alte zone ale ţării. De altfel, în cadrul PLUS activează un număr semnificativ de etnici maghiari, care lucrează la transferul principiilor PLUS către toţi cetăţenii vorbitori de limbă maghiară", a declarat Ungur, într-o conferinţă de presă.Mihai Adrian Ungur are 36 de ani, este absolvent de Filologie, specializarea Istorie-Engleză, la Târgu Mureş, are un masterat în Ştiinţe Politice la UBB Cluj-Napoca, are experienţă antreprenorială, iar acum lucrează pe proiecte sociale."Preşedinţia PLUS Mureş este o provocare, însă cea mai mare responsabilitate ne-am asumat-o în momentul semnării adeziunii la PLUS: să facem altfel de politică şi să contribuim la recâştigarea încrederii poporului român într-un viitor pozitiv. Prin asociere cu PLUS am devenit ambasadorii lui oriunde am fi, societatea percepe alternativa prin prisma noastră, individuală. În urma Convenţiei Judeţene PLUS Mureş care a avut loc sâmbătă, 24 august, am fost ales preşedinte. Echipa cu care am candidat este formată din oameni verticali, competenţi, de bună-credinţă, cu care am avut onoarea să lucrez în ultimele luni în cadrul grupului de iniţiativă judeţeană PLUS Mureş", afirmat Ungur.El precizează că îşi va ghida activitatea după 12 principii esenţiale: colaborare, inovare, educaţie, evoluţie continuă, asumarea responsabilităţii, respect, competenţă, încredere, diversitate, rezultate, receptivitate şi integritate."Funcţia de preşedinte de filială judeţeană reprezintă o profundă responsabilitate faţă de cei care mi-au acordat încrederea. De-a lungul ultimilor 30 de ani de capitalism de cumetrie, de nenumărate ori cei care ne-au cerut votul ne-au înşelat încrederea. Dorim să demonstrăm că se poate altfel, că noi, oamenii cinstiţi, decenţi, existăm. Că putem să ne mobilizăm şi să construim ceva frumos împreună", a precizat acesta.Între priorităţile imediate ale PLUS Mureş se regăsesc atingerea şi depăşirea obiectivului de semnături pentru alegerile prezidenţiale, adică peste 1.200, activarea tuturor comunităţilor locale din judeţ, stabilirea de candidaţi valoroşi pentru alegerile locale - consilieri locali şi judeţeni, primari, preşedinte al Consiliului Judeţean - şi creşterea notorietăţii partidului în judeţ, în special în zona rurală. AGERPES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: Cătălin Alexandru, editor online: Gabriela Badea)