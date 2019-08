US OPEN // VIDEO + FOTO Surpriză de proporții! Simona Halep a scăpat de Petra Kvitova, cea mai bună jucătoare de pe „sfertul” ei de tablou

Cehoaica Petra Kvitova (6 WTA) a fost eliminată de nemțoaica Andrea Petkovic (88 WTA) în turul secund de la US Open, scor 4-6, 4-6. Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) se duelează azi cu americanca Taylor Townsend (23 de ani, 116 WTA), în turul II al turneului de Mare Șlem de la US Open. Partida e liveTEXT AICI!Kvitova este a doua jucătoare de top 10 care părăsește competiția feminină de la US Open, după americanca Sloane Stephens. ...

