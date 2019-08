Cutremur cu magnitudinea 6.3. SUA, în panică

12:50

Loredana a fost fără doar și poate cea mai sexy apariție de la festivalul Cerbul de Aur! La cei 49 de ani, artista a arătat publicului că își permite să experimenteze în continuare look-uri îndrăznețe, pentru că o ajută corpul de puștoaică. Toată lumea a observat cât de bine arată Loredana Groza la cei 49