Canotaj: Trei echipaje româneşti au obţinut calificarea la JO 2020

19:40

Şase companii şi patru asocieri au depus oferte pentru proiectarea şi execuţia secţiunii 4, Tigveni-Curtea de Argeş, a Autostrăzii Sibiu - Piteşti, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere printr-un comunicat remis, joi, AGERPRES.Ofertele au fost depuse de: Aktor Technical Societe Anonyme; Asocierea Alsim Alarko Sanayi Tesisleri Ve Ticaret AS - Makyol Insaat Sanayi Turizm Ve Ticaret AS; China Railway 14th Bureau Group CO; Asocierea IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret AS - Constructii SA; Impresa Pizzarotti Asocierea Kalyon Insaat Sanayi Ve Ticaret AS - Met-Gun Insaat Taahhut Ve Ticaret AS; Mapa Insaat Ve Ticaret AS; Porr Construct SRL; Strabag SRL; Asocierea Rizzani de Eccher SpA - Tirrena Scavi SpA - Ozgun Insaat Taahhut Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi."De la această dată începe procesul de evaluare, Comisia de Evaluare urmând a analiza ofertele în conformitate cu prevederile Documentaţiei de atribuire şi cu legislaţia în vigoare în domeniul achiziţiilor publice", se menţionează în comunicat.Valoarea estimată a contractului este de 2.000.162.437 lei fără TVA, iar durata contractului este de 60 luni, din care 16 luni perioada de proiectare şi 44 luni perioada de execuţie. De asemenea, perioada de garanţie a lucrărilor este de 5 ani, aceasta putând fi majorată de ofertanţi până la maximum 10 ani.Lungimea secţiunii 4, Tigveni - Curtea de Argeş este de 9,86 km, din care 1,35 km aferenţi tunelului Momâia.Autostrada Sibiu-Piteşti va avea o lungime de 123 km şi este împărţită pe cinci secţiuni. AGERPRES/(AS-editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Simona Aruştei)