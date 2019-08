Colega lui Cove, greu de recunoscut pe stradă

14:00

Trupul neînsuflețit al unei femei a fost descoperit, ieri, în extravilanul satului Tecuci, localitatea Balaci, din județul Teleorman. Macabra descoperire a fost făcută de un cioban, care a alertat imediat autoritățile. Din spusele martorilor, trupul neînsuflețit al femeii a fost găsit, poziționat cu fața în jos, într-o vie de la marginea satului Balaci. Victima ar […]