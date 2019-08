Tenis: Simona Halep, învinsă în turul al doilea la US Open; Sorana Cîrstea, calificată în turul al treilea

01:50

Fotbalistul echipei FCSB, Florinel Coman, a declarat, joi seara, după ratarea calificării în grupele Europa League, că formaţia sa a făcut "un meci prost" cu Vitoria Guimaraes, precizând că de acum principalul obiectiv este Cupa României, având în vedere că în campionat gruparea roş-albastră este pe ultimul loc al clasamentului."Am venit montaţi, am luptat, dar Vitoria Guimaraes e o echipă foarte puternică şi asta s-a văzut. Consider că ei merită calificarea. Vitoria Guimaraes e puternică, am avut noroc la ocaziile lor şi am luat gol doar din penalty. Am făcut un meci prost. Sau mai multe, dar acesta a contat cel mai mult şi din păcate nu am reuşit să facem măcar un egal. Dacă acasă câştigam cu 1-0 altfel se juca azi aici. Am avut şansa noastră la ultima fază, dar asta este. Ne vom axa pe Cupa României. Vom încerca să ne mobilizăm şi să scoatem cât putem din fiecare meci de campionat. În Liga I suntem pe ultimul loc, iar obiectivul e să intrăm în play-off. Nu se pune problema de retrogradare. Dar vom trage foarte tare pentru Cupa României", a afirmat Coman la postul Pro X."E o atmosferă proastă în vestiar, e normal atunci când nu câştigi. Noul antrenor a venit de două meciuri, trebuie să îi dăm timp. Eu cred că va pune echipa pe picioare. Trebuie să o luăm de la capăt acum pentru că am început foarte prost acest campionat. Trebuie să schimbăm totul. Sunt dezamăgit că nu am reuşit să ne calificăm în grupe. Trebuie să ieşim din această pasă proastă", a menţionat Florinel Coman.FCSB a ratat calificarea în grupele Europa League la fotbal, după ce a fost învinsă de Vitoria Guimaraes cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, în manşa secundă a play-off-ului, pe Stadionul D. Afonso Henriques din Guimaraes. Meciul tur, disputat la Giurgiu, se încheiase la egalitate, scor 0-0. FCSB ratează grupele unei competiţii europene pentru al doilea sezon consecutiv.AGERPRES (A, AS-editor: Marius Ţone, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * Fotbal: Florin Tănase (FCSB) - E o înfrângere dureroasă, dacă ne calificam după jocul de azi era nedrept * Fotbal: FCSB a ratat calificarea în grupele Europa League, după 0-1 cu Vitoria Guimaraes * Fotbal: Bogdan Vintilă (FCSB) - Am luptat, dar adversarii noştri au fost mai buni