Fotbal: Gigi Becali (FCSB) - Atât de slabi nu am fost niciodată, dacă nu schimbăm atitudinea, nu prindem nici play-off-ul

Finanţatorul clubului de fotbal FCSB, Gigi Becali, a declarat, joi seara, după ratarea calificării în grupele Europa League, că echipa sa nu a fost atât de slabă niciodată şi că dacă va continua în acest mod nu va prinde nici măcar play-off-ul Ligii I."Noi am jucat cu echipe mari, cu Chelsea, cu Real Madrid, cu City... dar atât de slabi ca în meciul cu Guimaraes, atât de adormiţi pe teren, nu am fost niciodată. Să nu dai două pase... nu înţeleg nimic. Dacă nu schimbăm atitudinea, nu prindem nici play-off-ul în campionat. Eu sunt de vină pentru că trebuia să mă interesez de mai mult timp. Când mi se spunea că nu am preparator fizic... dar nu mai are rost să dau vina pe unul şi altul. Vintilă nu are el vină săracul, a venit de 3 zile. Eu sunt vinovat. Vina şi pentru conducerea pe care am ţinut-o la club, pentru tot ce a fost, pentru pregătire şi tot. A fost lipsă de profesionalism, da, aşa a fost. Altfel nu se explică. Ce să mai schimb acum? Ce, a murit vreun om? E un meci de fotbal prin care noi am ieşit din Europa. Am jucat opt meciuri şi am luat 1 milion de euro. Ce, e puţin lucru? E fotbal, nu sunt nici în Liga a II-a, nici în a IV-a, nu sunt nici în insovenţă şi nici în faliment", a spus Becali la postul Pro X."Problema e că toată echipa nu e de bărbaţi, e de băieţi. Păi dacă îi prindea CFR pe ăştia (n.r. - Vitoria Guimaraes)? Să ne uităm la kilometrii alergaţi azi pe teren de Tănase şi Coman, care vor să se transfere în străinătate, şi asta spune totul. Cred că au alergat doar 9 kilometri, iar la meciul ăsta trebuia să alergi 12 ca să te califici. Tănase şi Coman au dormit pe teren, dar e meseria lor, nu a mea. O să rămână în România... de ce să plece să câştige milioane afară? Eu am vrut să fac bani din fotbal... dar nu se poate cu copii dintr-ăştia. Florinel Coman a fost praf. M-au mulţumit azi doar Planic şi cu Panţîru. Doi jucători din 14, atât", a adăugat finanţatorul.Becali a cerut scuze componenţilor echipei Vitoria Guimaraes, despre care spunea că sunt atât de slabi încât este gata să îşi taie capul dacă vor da gol în retur. "Vreau să îmi cer scuze faţă de Vitoria Guimaraes pentru că nu credeam că este echipa care este. Nici nu sunt sunt extraordinari, dar noi am fost chiar slabi. Eu am spus (n.r. - că îşi taie capul dacă marchează Vitoria Guimaraes în retur), dar în jargon românesc. Iar ei să mă ierte. Dumnezeu m-a nimerit. Dar eu nu mă aşteptam ca declaraţia să ajungă la ei. Eu am spus-o pentru noi. Le cer iertare pentru că sunt mai buni ca noi. Dar la ce au jucat ei la Giurgiu, aşa arăta", a afirmat el.Finanţatorul i-a transmis lui Mihai Pintilii să se retragă, aşa cum a spus în timpul reprizei secunde când era pe banca de rezerve. "Şi dacă se lasă Pintilii ce să facem noi acum? Asta e problema noastră, că se retrage Pintilii? E milionar, are 35 de ani, ce contează... Mă interesează pe mine Pintilii... El are vreo 4-5 kilograme în plus. A pierdut mingea la o fază şi putea să fie 1-0 pentru Guimaraes din minutul 1. Păi Pintilii dacă joacă aşa, cu 4-5 kilograme în plus, atunci să se lase", a precizat el.În perioada următoare FCSB se va despărţi de mai mulţi jucători, a anunţat Becali: "Nu mai aducem nimic, voiam să aduc un fundaş, dar nu mai aduc. O să plece însă jucătorii care trebuie să plece. De exemplu Ovidiu Marc, Lukasz Gikiewicz, Claudiu Belu... chiar şi Salomao poate să plece. Să vedem, că avem prea mulţi jucători. Ce să fac cu ei, trebuie să scap de ei. Şi Moutinho ăsta la fel".FCSB a ratat calificarea în grupele Europa League la fotbal, după ce a fost învinsă de Vitoria Guimaraes cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, în manşa secundă a play-off-ului, pe Stadionul D. Afonso Henriques din Guimaraes. Meciul tur, disputat la Giurgiu, se încheiase la egalitate, scor 0-0. FCSB ratează grupele unei competiţii europene pentru al doilea sezon consecutiv.AGERPRES (A, AS-editor: Marius Ţone, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * Fotbal: Florin Tănase (FCSB) - E o înfrângere dureroasă, dacă ne calificam după jocul de azi era nedrept * Fotbal: Bogdan Vintilă (FCSB) - Am luptat, dar adversarii noştri au fost mai buni * Fotbal: Florinel Coman (FCSB) - Am făcut un meci prost, de acum ne axăm pe Cupa României * Fotbal: FCSB a ratat calificarea în grupele Europa League, după 0-1 cu Vitoria Guimaraes

