LIGA 2 // liveSCORE » Etapa #5 se întinde pe trei zile! CSM Reșița - Rapid, cu casa închisă, Petrolul - Csikszereda, amânat » Programul complet+cote

HALEP - TOWNSEND // Taylor Townsend (23 de ani, 116 WTA) a provocat cea mai mare surpriză de la ediția din acest an de la US Open, reușind s-o învingă în turul II pe Simona Halep (27 de ani, 4 WTA), scro 2-6, 6-3, 7-6 (4). Americanca nu și-a putut stăpâni emoțiile după una dintre cele mai importante victorii ale partidei, mărturisind și care a fost raționamentul venirilor atât de dese la fileu. ...