Caz șocant în Găești! Viorica trăia de 14 ani în concubinaj cu un bărbat mai tânăr ca ea cu 20 de ani. Recent, femeia a aflat un secret cumplit. A sunat imediat la poliție

19:00

A văzut moartea cu ochii! I-a fost furat telefonul și a vrut să-l recupereze, însă un tânăr de 24 de ani a fost târât zeci de metri de mașina hoților. Doi orădeni i-au furat telefonul unui tânăr de 24 de ani din Vietnam. El a vrut să-și recupereze obiectul și s-a agățat de portiera mașinii